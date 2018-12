Rovereto, il museo civico ricorda Antonio Megalizzi

La Fondazione Museo civico di Rovereto intende ricorda Antonio Megalizzi. «Abbiamo avuto l'onore e il piacere di collaborare con lui sin dal 2013, e ne abbiamo potuto apprezzare le qualità umane e professionali», si legge in una nota. «Come front-man della First Lego League Italia, manifestazione scientifica organizzata dal nostro museo, ha accompagnato migliaia di giovani, con il suo impegno e la sua carica di allegria, ad approfondire tematiche ambientali e sociali importanti, e li ha spronati e ispirati.



L'AFFETTO

Vorremmo davvero condividere l'ondata di stima e affetto nei suoi confronti che in questi giorni ci ha travolti, nei messaggi, nelle parole dei ragazzi e di tutti quelli che a diverso titolo avevano, insieme a noi, incrociato la sua strada. Tutti noi del Museo Civico non lo dimenticheremo». «Ci fa piacere - prosegue la nota - condividere il messaggio inviato dai responsabili internazionali del gruppo Lego a Billund, in Danimarca, rappresentativo di tutte le testimonianze che sono giunte da ogni parte d'Italia: 'da parte di LEGO Group vogliamo esprimere le più profonde condoglianze per la perdita di Antonio Megalizzi. Antonio ha ispirato migliaia di ragazzi nella First Lego League community, e mancherà enormementè».

© RIPRODUZIONE RISERVATA