Flavio Briatore: «Mio figlio non andrà all'università, sarò io a formarlo»

Nathan Falco, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, torna al centro delle cronache. Dopo le polemiche scatenate dagli haters sul suo aspetto fisico, Flavio Briatore parla in un’intervista al settimanale Oggi del rapporto con il figlio che oggi ha 8 anni e del suo futuro.



«Falco sa che a 14 anni andrà in collegio in Svizzera a fare il liceo - spiega Briatore - Non può mica restare a Montecarlo a vita. Poi dopo il diploma verrà a lavorare con me. Se volesse fare l’università? Non ne vedo la ragione: sarò io formarlo. Se uno ha una vocazione deve essere libero di assecondarla, ma a me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella».

