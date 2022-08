Flavio Briatore, il figlio di 12 anni è diventato Ceo di una società: Nathan falco è tra i più giovani amministratori al mondo (ma non è l'unico)

Ha 12 ed è già Ceo di un'azienda. Storie di vita vera, non per tutti certo. Lui è Nathan Falco Briatore e chi altro poteva essere, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci. E' da qualche giorno rientrato dietro i banchi da scuola, dopo le vacanze passate tra il Kenya, la Costa Smeralda e Montecarlo, ma ha già le porte lavorative spalancate.

Nathan Falco Briatore diventa Ceo di una società

Sul suo profilo Instagram, nella descrizione oltre alla frase “thanks god we livin life” con cui ama descrivere la sua vita, è stato recentemente aggiunto un particolare che non è passato inosservato a nessuno: Ceo del Billionaire Bears nft. Così Nathan è diventato uno dei piu' giovani amministratori delegati al mondo. Ma cosa sono questi "orsi miliardari"? La risposta arriva direttamente dal sito in questione Orsi miliardari 3D in edizione limitata. «Gli orsi hanno trasformato la loro natura selvaggia verso il mondo degli affari, l'hanno capovolta con successo e si sono guadagnati un posto nella società». E tutto si sposta sul Metaverso.

Ecco di cosa si occupa l'azienda

«Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT (gli NFT sono dei token crittografati che fungono da copia digitale di un contenuto visivo, audiovisivo o di altra natura che possono essere venduti e quindi acqustati) e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti danno accesso a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!». Quindi per spiegarla in poche parole: Nathan Falco è il Ceo di una «collezione di orsi 3D unici integrati nel metaverso».

Ma non è il piu' giovane Ceo al mondo

Un traguardo da record, ma non da medaglia d'oro. A batterlo ci ha pensato Samaira Mehta che a soli 10 anni nel 2019, è diventata Ceo della sua azienda: la bambina imprenditrice ha unito due sue passioni i giochi da tavolo e la programmazione. samaira ha così creato il primo gioco che insegna a programmare, si chiama CoderBunnyz ed è diventato famoso in tutto il mondo. Un gioco che fornisce ovviamenti solo le basi del mondo della programmazione, ma un ottima soluzione per chi ha voglia di cimentarcisi da 4 a 104 anni.