Flavia Cercato chi è, età, libro, compagno: la conduttrice radiofonica nipote di Aba ospite a La vita in diretta

Flavia Cercato è una conduttrice televisiva e radiofonica, è oggi ospite a "La vita in diretta", il celebre appuntamento pomeridiano di Rai 1, in onda a partire dalle 18.00 sotto la conduzione di Alberto Matano.

Nonostante si tratti di un membro della squadra di Matano, Cercato oggi parlerà in trasmissione del suo primo romanzo. Ma chi è dunque Flavia Cercato? Tutto ciò che occorre sapere su di lei.

Carriera: chi è Flavia Cercato

Flavia Cercato è nata il 9 giugno 1971 a Roma. Oggi ha quindi 51 anni. É nipote di Aba Cercato, un'ex conduttrice televisiva e annunciatrice, attiva per la Rai dal 1959 al 1983. Oggi vive a Milano, soprattutto per ragioni di lavoro.

Come la zia, inizia a lavorare in Rai come impiegata. Nel 1997 che le offrono la possibilità di fare da inviata per una nuova trasmissione di Radio 2, "Punto d'incontro" di Pierluigi Diaco. È l'inizio di una fortunata carriera radiofonica, che la vedrà protagonista di vari programmi di Radio 2. Dal 2001 al 2004 (e poi ancora nel 2006) è l'inviata nel retropalco del Festival di Sanremo per la Gialappa's Band, nel programma di "Rai dire Sanremo".

Nel 2005 lascia Radio 2 per Play Radio, la nuova radio del gruppo RCS, dove conduce il programma del drive time, Citofonare Play. Nel frattempo presenta su Discovery Real Time il talk show femminile "Hammam" e diviene opinionista fissa nella seconda edizione del reality "La fattoria", condotta da Barbara d'Urso.

Nel 2006/2007 affianca il quotidiano impegno radiofonico con la conduzione di "Le 10 cose che odio di te" su Discovery Real Time e partecipa come ospite fissa a La Grande Notte su Rai 2. Da giugno 2007 conduce "Stelle e Padelle", assieme al cantante Pier Cortese, un programma prodotto dagli Zero Assoluto.

Nello stesso periodo, per lo stesso canale satellitare, conduce "Mamma mia...che rivoluzione", adattamento italiano di Makeover mamas.

Nell'estate 2007 affianca Nicola Savino nella striscia quotidiana Soirée trasmessa su Rai 2. Nel settembre dello stesso anno inizia la conduzione di "I capitalisti", spazio mattutino di Radio Capital. Nel 2008-2009 è al timone di Capital Weekend. Il 21 giugno 2009 conduce, assieme ad altre 10 colleghe donne dei principali network radiofonici privati italiani, la diretta congiunta del concerto benefico Amiche per l'Abruzzo.

Nel 2011 torna a collaborare con la Gialappa's Band, dopo le esperienze passate (dal 2001 al 2004 e nel 2006), fingendo di essere l'inviata nel retropalco del Festival di Sanremo nel programma di RTL 102.5 Noi dire Sanremo". Dal 16 gennaio 2012 è co-conduttrice della trasmissione Stile Libero, in onda dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 su R101. Dal 26 maggio 2013 conduce con Sergio Sironi anche il programma Cotti e Sparlati.

Dal 2021 fa parte della squadra de La vita in diretta condotta da Alberto Matano, nel ruolo di opinionista.

Il libro di Flavia Cercato

Il 14 marzo 2023 esce il suo primo romanzo Il Destino dell’Ortica edito da Rizzoli. Si tratta di un testo accattivante, che abbraccia le storie di quattro diverse generazioni di donne controcorrente, lungo tutto un secolo nel fantasmagorico quartiere Coppedè di Roma. Nella cornice della Capitale, le protagoniste fanno fronte alle difficoltà e alle sfide che la vita lancia loro ogni giorno.

Vita privata e compagno

Nonostante pubblichi spesso sctti in momenti di vita lavorativa e quotidiana sui social, dove è molto attiva, Flavia Cercato è molto riservata nella sua privacy e non ci sono informazioni informazioni precise riguardo al suo compagno e alla sua famiglia.