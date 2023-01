Fioretta Mari: «Molestata 30 volte, non potevo denunciare o non avrei più lavorato. Un regista mi chiuse in bagno»

Tentativi di abusi e minacce continui, «Ma non potevo denunciare perché non avrei più lavorato». Fioretta Mari rompe il silenzio e in un'intervista a Repubblica confessa che più registi e attori famosi hanno provato nel corso degli anni ad abusare di lei, soprattutto quando la sua carriera era all'inizio. L'attrice ed ex docente alla trasmissione Amici ha detto di aver subito oltre 30 tentativi di molestie, sia nel cinema che nel teatro: «Hanno tentato di portami a letto nei modi più spaventosi. Episodi orribili che non ho denunciato».

Un regista mi chiuse in bagno, ho avuto paura»

I ricordi di Fioretta, soprattutto per quanto riguarda gli anni di esordio della sua carriera sono costellati da episodi spiacevoli che la facevano sentire in trappola: «A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace». In molti casi, come racconta, non c'era possibilità di fuga.

Tra gli episodi raccontati ce n'è uno che riguarda un noto regista ormai scomparso. L'uomo la avrebbe chiusa in bagno durante un evento di famiglia. «Mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia» racconta Mari «Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato».

Denunciare significava non lavorare più

Fioretta Mari sapeva che gesti come quello avrebbero avuto conseguenze gravi sulla sua carriera. Non a caso il giorno dopo essere riuscita a sfuggire al regista che la aveva chiusa in bagno è stata estromessa dalla serie: «Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero» racconta. Così per anni ha continuato a subire, pur di non perdere il lavoro. La paura, oltre a quella di non lavorare più era anche quela di compromettere la carriera dello zio Turi Ferro, che era amico di tutti questi registi. I suoi tentativi di fuggire alle molestie e agli abusi però hanno comunque avuto conseguenze: «mi hanno comunque tolto moltissime parti, alcune cucite su di me».

