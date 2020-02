Una serata speciale a Via Veneto, nel cuore della Dolce Vita romana, per “festeggiare la fine di Sanremo e ringraziare mia moglie per essermi sempre stata vicino”. Così martedì sera Fiorello ha voluto sorprendere la moglie Susanna Biondo, insieme a lui dal 1996, regalandole una serata romantica nel celebre Harry’s bar. Arrivato alle nove e mezza di sera di fronte al ristorante, Fiorello è stato fatto accomodare insieme agli altri clienti dal proprietario Pietro Lepore.



Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 00:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E al puntuale ingresso dei paparazzi, tra cui il "king", Fiore si è comportato da perfetto intrattenitore: “Prego, qui siete voi i padroni di casa”, ha detto lasciandosi immortalare. Pochi istanti dopo, d’accordo con il maestro Tony Rose, ha intonato The Way You Look Tonight, di Frank Sinatra, dedicandola alla moglie. Alle 23:30 la coppia ha lasciato il ristorante a piedi, mano nella mano, salutando pazientemente tutti.