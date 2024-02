Fiorello e il ‘brutto carattere’ di Diodato: «Un nuovo attore sulla scena», la gag

Martedì 13 Febbraio 2024, 11:47

“Guardate questo ragazzo gioviale, sempre sorridente” così Fiorello introduce il grande ospite di martedì 13 febbraio a ‘Viva Rai21’, Antonio Diodato. “Lui passa per il buono tra i cantanti”, continua lo showman, “eppure di recente gli hanno hackerato il profilo Wikipedia. Posso dire? Non hanno avuto tutti i torti”. L’artista si è prestato al gioco di Fiorello e, nel corso di una finta intervista realizzata dallo showman e da Biggio durante il ‘Festival di Sanremo’ e mostrata nella puntata per la prima volta, ha gettato la maschera dando prova di avere davvero un ‘brutto carattere’. Il risultato è esilarante. “Amici del cinema, sappiate che c’è un nuovo attore sulla scena: Antonio Diodato”, ammette lo showman tra le risate in studio. Immagini RaiPlay www.raiplay.it



LEGGI ANCHE: -- Il Club Tenco esprime «vicinanza a Ghali e Dargen D’Amico»