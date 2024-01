Fiorello e la gaffe con Lorella Cuccarini, mostra (per sbaglio) il suo numero di telefono a Viva Rai2

Guai in vista per Fiorello e, indirettamente anche per Lorella Cuccarini. Il conduttore di Viva Rai2 ha avuto una svista che costerà sicuramente un po' all'insegnante di Amici. Durante la nuova puntata del mattin show in onda su Rai 2, lo showman stava per dare inizio a un format che ormai sta testando quotidianamente con diversi ospiti: la videochiamata in diretta. Purtroppo però, qualcosa è andato storto.

La svista durante la diretta

Un momento che rimarrà nella memoria di molti, un aneddoto che Lorella avrà piacere a condividere con tutti i suoi contatti (di telefono): Fiorello ha condiviso il suo numero di cellulare in diretta su Viva Rai2. Si è trattato ovviamente di uno sbaglio, una svista che sarà costata molto a Lorella Cuccarini, svegliata chissà da quante chiamate da parte di sconosciuti. Mentre Fiorello stava mostrando di aver avviato la videochiamata, ha dimenticato di coprire il numero di telefono apparso in primo piano.

Fabrizio Biggio è il primo che lo avvisa girando il cellulare e, tra le risate, cerca di minimizzare l'accaduto. Il conduttore era ancora incredulo, ma dopo qualche minuto ha iniziato a realizzare ciò che era effettivamente successo: «Sono molto preoccupato per ciò che è successo». Al momento Lorella Cuccarini non ha ancora risposto a Fiorello e neanche al telefono, molto probabilemnte sarà impegnata a cambiare il numero di cellulare, a pochi giorni da Sanremo.