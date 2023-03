Fiorella Mannoia, età, carriera e marito. Chi è la cantante che parteciperà a «Benedetta primavera» di Loretta Goggi

Stasera in tv, venerdì 17 marzo andrà in onda in prima serata, alle 21.25 su Rai1 il secondo appuntamento (dei quattro totali) con «Benedetta Primavera», il varietà condotto da Loretta Goggi (affiancata da Luca e Paolo), prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time.

Benedetta Primavera, stasera in tv lo show di Loretta Goggi

Anche in questo appuntamento il programma offrirà un vero e proprio viaggio all'interno del mondo dello spettacolo per fare un parallelo tra il passato e il presente con i tanti ospiti che si alterneranno al fianco della regina del piccolo schermo: ci saranno Ambra Angiolini, Amanda Lear, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Bianca Guaccero, Morgan e Flavio Insinna.

Tutte personalità tra cinema, musica, teatro e televisione che si confronteranno con Loretta Goggi, la quale si metterà in gioco, si esibirà in numeri musicali, dialoghi brillanti e sketch. Cantando anche. E, tenendo in serbo, nuove imitazioni (ci sarà nuovamente la Regina Elisabetta d'Inghilterra…) e sorprese per i suoi ospiti.



Chi è Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile 1954 (età 69 anni). È stata da sempre appassionata di musica. Ha iniziato quindi a cantare insieme al fratello Maurizio Stella e alla sorella Patrizia. Ha lavorato anche nel mondo del cinema e spesso ha fatto la controfigura a Monica Vitti e Candice Bergen. Nei primi anni Settanta ha recitato poi in ruoli minori e nel 1972 è apparsa in Una colt in mano al diavolo. Ha debuttato nel mondo della musica al Festival di Castrocaro del 1968 cantando Un bimbo sul leone di Gino Santercole. L’esordio effettivo è arrivato nel 1968 con il suo primo 45 giri.

È da decenni una delle più grandi interpreti della musica italiana. Tra i suoi brani più famosi c’è sicuramente «Quello che le donne non dicono» e «Caffè nero bollente». Celeberrime anche le cover a cui ha prestato la voce regalando una nuova veste a brani immortali come Almeno tu nell’universo, Ho imparato a sognare, Sally e Metti in circolo il tuo amore.



La vita privata

Fiorella Mannoia si è sposata il 22 febbraio 2021 con il compagno di lunga data Carlo Di Francesco. La coppia si è conosciuta negli studi del talent di Amici di Maria De Filippi dove lui ha ricoperto il ruolo di insegnante di canto. La Mannoia e Di Francesco hanno ben 26 anni di differenza. Fiorella Mannoia non ha figli. In una lunga intervista al Corriere della Sera, disse: «Non ho mai accettato lo stereotipo per cui se una donna non fa figli, è come se fosse una donna a metà. Io non ne ho. C’è stato un periodo in cui ne avrei voluti ma non sono arrivati. Oggi non mi mancano».