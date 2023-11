Martedì 21 Novembre 2023, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 13:24

«Abbiamo avuto Filippo Turetta a un metro e non lo sapevamo». Inizia così il racconto del testimone della fuga. Lui si chiama Thomas Colussa ed è un esploratore della montagna. L'anno scorso conosce Numb, un lupo "dalla zampina storta". Insieme propongono percorsi e attività. Il filmato che ha caricato sui social, in particolare su Tiktok, è stato girato a San Pietro di Cadore (provincia di Belluno).

«Filippo Turetta può uccidere altre donne», il gip: «Disumano con Giulia, deve restare in carcere». Così "il bravo ragazzo" è diventato un mostro

Il video

«Lunedì scorso eravamo poco sopra il lago di Misurina. Eravamo lì per andare a fare un giro di perlustrazione per organizzare un'uscita. Quando siamo arrivati, il parcheggio era deserto». Un evento del tutto normale visto che si trovano vicino a un vecchio impianto di skilift ormai in disuso. C'è però qualcosa che li fa insospettirre. «C'era solo una macchina. Non ci abbiamo fatto caso. Abbiamo parcheggiato a fianco». Che modello era? «Una Punto nera». Proprio come quella di Turetta.

L'incontro

«Era palese che chi c'era all'interno ci aveva dormito lì. Ci aveva passato la notte». Pensano a una persona "sbronza" e ci ridono su. Poi l'incontro. «Questo ragazzo è venuto fuori tre-quattro volte. I finestrini erano tutti appannati. Ha cercato di capire cosa stava succedendo all'esterno». Che possa trattarsi del ragazzo scomparso non "gli passa per il cervello".

Com'era? «Un ragazzo con i cappelli neri, abbastanza magrolino. Magari non era lui, ma quando abbiamo sentito la ricostruzione e che aveva fatto benzina a Cortina e Cortina da quel parcheggio lì è a un quarto d'ora, abbiamo pensato che potrebbe essere lui». I due fanno la segnalazione. «Magari può dare una mano avere una ricostruzione più dettagliata degli spostamenti».