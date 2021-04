16 Aprile 2021

Lista ristretta come previsto - nel rispetto delle limitazioni cautelari imposte dal Covid e delle volontà del defunto - ai funerali di domani del principe Filippo, consorte della regina Elisabetta morto quasi centenario venerdì scorso dopo 73 anni di matrimonio e vita in comune con sua Maestà.

I nomi e i dettagli, accuratamente vagliati dalla 95enne sovrana, sono stato resi noti nelle ultime ore da Buckingham Palace: e fra le curiosità si evidenzia la presenza anche di un aristocratico (per metà) italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, la principessa Eugenie di York; ma soprattutto il fatto che i due figli di Carlo e Diana, William e Harry, ai ferri corti dopo lo strappo dalla Royal Family di quest'ultimo e il trasferimento negli Usa, avranno posti separati, almeno in chiesa.

Le disposizioni di Elisabetta confermano che nessuno sarà in divisa militare e che il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di un'amata Land Rover modificata in forma di stravagante carro funebre su progetto dello stesso duca di Edimburgo. Il corteo sarà guidato dall'erede al trono Carlo (con la regina quasi 95enne in attesa dentro la chiesa) e, al suo fianco, dalla principessa Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo. Alle loro spalle gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, e più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia, William e Harry: i quali tuttavia nella cappella si separeranno, divisi dal cugino Peter Phillips, primogenito di Anna.

