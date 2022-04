Filippo, le ultime ore prima della morte, la "bolla reale" e il rapporto con Harry: esce la biografia autorizzata

Giovedì 14 Aprile 2022, 11:22

Da oltre 20 anni Angela Kelly è la confidente più fidata della Regina Elisabetta, la responsabile del suo guardaroba e durante il lockdown anche hair dresser personale di Sua Maestà. La lunga amicizia ha portato la sovrana a concederle l’autorizzazione per un nuovo capitolo della biografia uscita nel 2019 “The Other Side Of The Coin: The Queen, The Dresser And The Wardrobe”. Angela Kelly, infatti, ha voluto raccontare i mesi di isolamento forzato al Castello di Windsor durante il lockdown, quando la Regina si è ritrovata con lei e pochissimi altri membri dello staff a trascorrere le giornate in una royal bubble. Giornate intense, dato che nell’ultimo periodo Elisabetta II ha dovuto affrontare la perdita dell’amatissimo consorte, il Principe Filippo. Perché la bio contiene un grave smacco ai Sussex (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com).



