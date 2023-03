Festa del papà, da Tiziano Ferro a Emma Marrone fino a Ferragni e Fedez: le dediche dei vip sui social

«Padre è colui che infonde protezione». Così Tiziano Ferro sui social inizia il suo messaggio di auguri per la Festa del papà. «In quel presidio trovo tutt’ora conforto, sicurezza, amore solenne. Questa è la lezione che porto dentro, da sempre e per sempre. Auguri, da papà a papà». E il testo fa commuovere i fan e, in generale, la Rete.

L’artista non è l’unico ad aver affidato al web i suoi pensieri e auguri, appunto, per la ricorrenza. Sono stati tanti, infatti, i nomi noti che hanno voluto usare l’occasione per testimoniare, pubblicamente, il proprio affetto per il padre. C’è chi lo ha fatto con un testo, più o meno lungo, come Tiziano Ferro. E chi, invece, come Laura Pausini, ha accompagnato gli auguri con la foto di un momento speciale trascorso insieme.

Le dediche

Scatto con il papà anche per Sabrina Ferilli: «A mio padre, colui che mi ha insegnato a ridere, di me e della vita. Auguri a tutti i papà».

Foto anche per Luca Argentero che, accanto a un’immagine con magliettina e body dei figli con la scritta «Ti amiamo papà» ha annotato: «Mi sciolgo».

«L'unica cosa migliore che averti come compagno, amico, confidente, e come quasi marito è che nostra figlia ti ha come papà. La tua prima festa del papà! Auguri amore mio» è il messaggio di Claudia Dionigi per Lorenzo Riccardi.

Commovente il ricordo di Enrico Brignano: «Caro papà mi manchi tanto…io sto cercando di essere forte e coraggioso come te con i miei figli, spero di non dimenticare i tuoi insegnamenti veglia su di noi». Ricordo emozionante ed emozionato anche per Emma Marrone, con video ad hoc. E per Pamela Prati: «Auguri al mio babbo. Auguri a tutti i papà che ci guardano da lassù. Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte, quanto il bisogno della protezione di un padre.

Pago ha pubblicato uno scatto con il figlio. «So solo che c’è solo un papà, quello che ti cresce, quello che se ne frega del mondo intorno, e per i figli lotta con tutti denti, sempre, anche se i cognomi sono differenti, quello che ti ama incondizionatamente. A tutti i papà del mondo...volete che vi si facciano gli auguri oggi? Allora fate i papà», ha scritto.

Non è mancata Simona Ventura: «Forse non lo dico tanto spesso Papà... Ma sei stato sempre un esempio! Ti voglio bene».

E molti ancora, da Eva Grimaldi a Manila Nazzaro e tanti altri. Senza dimenticare Chiara Ferragni che ha celebrato Fedez e i loro momenti con i figli. Rete in festa per i papà.