Chiara Ferragni trasformata «in un mostro», Camaiora: «Cannibalismo mediatico. Fedez? Non è d'aiuto»

«Chiara Ferragni è vittima di cannibalismo mediatico». Il riferimento di Andrea Camaiora, esperto di reputation management, è alla copertina che L'Espresso a dedicato all'influencer. Il ceo di The Skill Group precisa però che un attacco del genere accade a «migliaia di persone ogni anno». Quali effetti? «È stata trasformata in un mostro», sottolinea la psicoterapeuta Emilia Sannini. Giorni «pieni di dolore» e che, per questo, «vanno rispettati». Ma come fermare questa marea montante di articoli e servizi? E l'aiuto di Fedez può avere effetto?

Ferragni, avvocati in Procura per depositare documenti sul caso pandoro. E si valutano azioni legali per la copertina Joker

Camaiora, Ferragni è vittima di cannibalismo mediatico?

Sì, come tante altre persone.

Da sempre l’informazione si occupa di ciò che fa notizia, fa discutere, attira interesse e – in definitiva – fa vendere copie, fa aumentare gli ascolti, eccetera. Chiara Ferragni è vittima di cannibalismo mediatico come migliaia di persone lo sono ogni anno. Nello specifico l’inchiesta dell’Espresso ha una copertina di impatto, ma di certo non volgare. La ricerca del colpo a effetto sul dark side of the moon mi pare appartenga alla categoria dell’ordinario. Vediamo di molto peggio in Italia.

Può far qualcosa per arrestare questa marea montante di articoli e servizi?

Certo che sì. Le vicende che vengono contestate, i fatti che vengono ricostruiti risalgono al passato e Ferragni nel tempo ha condotto in modo disordinato e confuso la propria ascesa accumulando nodi che oggi giungono al pettine, quindi è difficile mettere un freno al can-can mediatico ma non è impossibile. Tecnicamente bisogna ‘chiudere i rubinetti’. I suoi consulenti dovrebbero essere capaci di farlo e certamente stanno provando a farlo.

L’intervista da Fazio risponde a questa strategia?

Sicuramente l’intervista da Fazio voleva cercare di mettere un punto a tutte le vicende che si stanno sovrapponendo. In questi casi si cerca un giornalista autorevole che ti intervisti su un medium diffuso. Perché l’intervista sia credibile deve però non essere ‘sdraiata’, con domande accondiscendenti e risposte poco convincenti. Insomma, un po’ perché Fazio non è Vespa, Minoli, Porro, Gruber, un po’ perché domande e risposte sono state così così, l’operazione è partita bene e finita in modo deludente. Insomma, la montagna ha partorito il topolino.

Fedez è sceso in campo per difendere la moglie nonostante la crisi matrimoniale. Che ne pensa?

L’ho trovato un gesto carino e coerente sul piano comunicativo, con lo stile Fedez. Penso che sia un uomo con buone qualità personali, che però continua a non essere di aiuto né a se stesso, né alla moglie né alla coppia, pur essendo animato da buoni propositi. Insomma, agisce in buona fede ma con esiti poco utili alla loro causa.

Dott.ssa Sannini, perché è accaduto questo?

Per l’utilizzo dei mass media come mezzo di condivisione globale totale, continuo, costante della propria vita. Che ha creato un inganno, una fusione totale tra sé e l’altro. Chiara Ferragni da personaggio pubblico si è trasformata in persona familiare, “amica intima”. Penso che questo sia stato il passaggio più pericoloso: la confusione e la fusione tra il sé e l’altro da sé.

Com'è diventata "un mostro"?

In un passaggio temporale ristrettissimo, "l’amica" Chiara è diventata la Ferragni nemica. Poi addirittura l'edificazione del male. In senso ampio, come brutto, pericoloso, sporco, inadeguato, violento e inaffidabile. Questi aggettivi trovano e trasformano la faccia di Chiara che diventa un mostro, Joker.

La copertina de L'Espresso che messaggio trasmette?

Sì, considerando che Joker era un assassino privo di morale, che uccide senza difficoltà uomini, donne e bambini. Un criminale sadico. Indipendentemente dal cattivo gusto, su cui riflettere, è avvenuto un gigantesco rito collettivo di espulsione del male, che ha una nuova faccia. E quell’odio gratuito contro "il mostro" dilaga. Purtroppo penso che difficilmente, come avviene talvolta nelle favole, potrà trasformarsi nuovamente in qualcosa di bello.

La pericolosità?

L’odio, che divide e alimenta le parti peggiori del nostro sé. L’odio che, come la rabbia, dà energie per battaglie spesso inutili o poco utili.

Qual è il nuovo volto?

Confusione, paura, disagio, sofferenza ed emozioni complesse. Che tutti noi esseri umani sperimentiamo, con cui facciamo i conti e spesso questi conti non tornano. Bisogna essere presenti all’appello della vita, trovare risorse, energie, coraggio e continuare a prendersi cura di sé e delle persone che si amano. Saranno per lei giorni molto complicati, pieni di dolore e queste emozioni vanno sempre rispettate.