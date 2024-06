Chiara Ferragni, un top manager per riallacciare i contratti commerciali. La mamma Marina Di Guardo al vertice dell'impero con le deleghe di Sisterhood

Non solo le deleghe piene alla mamma Marina Di Guardo in Sisterhood, la holding al vertice dell’impero dell’influencer milanese, che però non ha competenze specifiche, ma adesso c’è l’arrivo di un top manager con esperienze in Fenice srl, la società che possiede il brand Chiara Ferragni, ed è depositaria delle licenze: Alessandro Marina che era già stato cinque anni fa nelle società.

Alessandro Marina, chi è il nuovo consulente

Si tratta di un consulente milanese del mondo della moda che arriverà in Fenice con una posizione formale da definire ed equivalente a un chief operating officer (coo).

Comunque si occuperà della parte commerciale e dovrà riprendere i rapporti con i licenziatari e il merchandising e ecommerce. Fenice è la srl che assieme alla Tbs Crew è stata colpita dal caso Balocco con una multa dell’Antitrust da 400 mila euro. Ma oltre il Balocco-gate, la Ferragni ha accusato il passo indietro di Safilo che ha revocato l’accordo commerciale per violazione dei principi etici e di altri marchi.

Il riassetto necessario



Per uscire dal guado sarà necessario un ampio riassetto che ha come perno Alchimia, il veicolo di Paolo Barletta, azionista di Fenice che, come ha dichiarato al Messaggero, ha ripreso il negoziato con Avm Gestione per un’alleanza strategica. Le trattative sono ancora in corso e stanno approfondendo gli aspetti di governance. E’ evidente che da questo riassetto potrebbe dipendere il futuro dell’impero perchè la nomina della mamma può comportare buoni consigli ma non altro, proprio per la mancanza di esperienza specifica. Nel pacchetto di deleghe di Marina Di Guardo figurano assunzioni e licenziamenti di personale, sottoscrizione e revoca dei contratti di qualsiasi tipo, apertura e chiusura di conto correnti e fidi, operazioni bancarie, rappresentanza della società in giudizio e presso una serie di enti pubblici.