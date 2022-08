Ferragnez e il selfie estremo, dove è stato scattato? Ecco il "posto segreto" della foto e perché è pericoloso

La vista mozzafiato dal Mirador des Verdà è uno degli scorci più famosi e fotografati di Ibiza. Ma lo scatto di Chiara Ferragni e Fedez, finito al centro delle polemiche per la sua pericolosità mostra la celebre montagna da una prospettiva inedita, originale e molto meno conosciuta. Un luogo "segreto" lontano dalla morsa del turismo di massa che da anni si è impossessato del "Mirador" (in italiano Belvedere), dove ogni giorno in migliaia si radunano per ammirare il tramonto mozzafiato e scattare selfie, rovinando l'atmosfera magica di natura e silenzio del posto.

Insomma, mentre in tanti si accalcavano e sgomitavano per riuscire a scattare una foto senza intrusi indesiderati, Ferragni e Fedez hanno optato per un luogo più tranquillo dove è possibile ammirare una vista "esclusiva" e meno conosciuta. Così, sottotraccia rispetto alla polemica sulla pericolosità dello scatto, è sorta un'altra domanda: «Da dove è stata scattata la foto estrema di Fedez e Ferragni?»

Ferragni e Fedez, dove si trova la roccia sospesa nel vuoto

La "roccia sospesa nel vuoto" dove si è fatta ritrarre la coppia vip si trova in un'area un po' distante dal Mirador, raggiungibile con un sentiero di trekking piuttosto impegnativo che Ferragni e Fedez hanno percorso accompagnati da una guida esperta (come testimonia il tag presente in tutte le loro stories). Il percorso eseguito da Ferragni e Fedez è partito da Cap de LLentrisca un punto più a sud del Mirador turistico dove vanno tutti, e poi è proseguito verso nord lungo il costone a picco sul mare fino a raggiungere la "roccia ad arco", che si trova all'incirca a metà strada.

Per capire la zona dove si trova basta osservare la foto: alle spalle dei due vip sono infatti visibili una serie di calette e poi, in fondo, un promontorio più lungo degli altri. Quello in fondo è il promontorio dove si trova la celebre "Torre des Savinar" (o torre del pirata) e il punto turistico del belvedere dove vanno tutti.

Perchè è pericoloso: sentieri non segnalati e incidenti

Tutta l'area del Mirador de Cala d'Hort è un grande costone a picco sul mare che regala sentieri immersi nella natura e scorci da cartolina sul Vedrà, la celebre montagna "in mezzo al mare". In molti si avventurano sulle rocce in cerca del selfie perfetto, ma si tratta di un'attività rischiosa, perchè i sentieri in quella zona sno poco o per nulla segnalati, è facile perdersi e trovarsi anche in aree ripide e scoscese, a picco sul mare. È dunque fortemente sconsigliato dunque affrontarli senza una guida esperta.

Negli ultimi anni non sono mancati incidenti e morti tra gli escursionisti in visita alla scogliera: lo scorso due agosto un uomo di 38 anni è finito in ospedale riportando traumi multipli dopo essere caduto da un'altezza di 12 metri. Nel 2020 un turista britannico 34enne morì precipitando per 140 metri mentre affrontava il percorso di notte.

Il turismo di massa ha distrutto un luogo magico

Il belvedere del Vedrà è un luogo magnetico, meta di pellegrinaggi "mistici" sin dai movimenti hippie degli anni '60 e '70. Tuttavia, se fino a dieci anni fa la zona era poco conosciuta e frequentata solo da locali o da pochi turisti ben informati, negli ultimi 10 anni, contestualmente allo sviluppo di Instagram l'area è stata presa d'assalto da turisti attirati dalle storie condivise sul social di amici e conoscenti.

Il risultato è un ingorgo costante di auto nell'ora di punta del tramonto che rende difficile anche la circolazione sulla strada principale, venditori ambulanti di cocktail (con tanto di banchetto e musica sparata da casse ad alto volume) e il moltiplicarsi di incidenti, anche mortali, a danno di escursionisti poco esperti che si avventurano sulle rocce.

Una situazione che preoccupa il Comune di Sant Josep che dopo aver chiuso il parcheggio più vicino al belvedere per scoraggiare l'accesso in massa e sta valutando l'opzione di installare delle reti di protezione sul bordo dei dirupi dove i turisti si fotografano con le gambe a penzoloni. Una scelta che garantirebbe la sicurezza ma certo cancellerebbe anche quel poco di magia rimasta al luogo. In attesa di altre soluzioni per evitare la folla (come il contingentamento degli ingressi), agli amanti del silenzio non resta che andare in periodi di bassa stagione, o fare come la Ferragni, avventurandosi in sentieri meno battuti. Sperando che anche questi non vengano scoperti, anche se con i social nessun "luogo segreto" è più davvero al sicuro.