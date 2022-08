Ferragni e Fedez, festa a Ibiza e foto con Leclerc: ecco il locale dov'è stata scattata e quanto costa l'ingresso

Un fortunato incontro durante il party esclusivo a Ibiza tra Chiara Ferragni, il marito Fedez e il pilota Ferrari Charles Leclerc: la foto postata sul profilo di Fedez e ripostata dalla influencer è diventata virale e ha raccolto decine di commenti dei fan. Ma dove è stata scattata? Probabilmente si tratta del locale "Lio Ibiza Ristorante Club Cabaret" (del gruppo della celebre discoteca Pacha) situato sul lungomare della città di Ibiza nella ex sede della discoteca El Divino.

Gli scatti dal party e l'incontro con il pilota

Durante la serata Ferragni ha condiviso diverse storie della festa, che mostrano lei e Fedez ballare insieme a un nutrito gruppo di amici, stappare bottiglie, mangiare sushi e cantare al tavolo riservato. Proprio in questo contesto di festa sarebbe avvenuto l'incontro con Charles Leclerc, il pilota tedesco della ferrari classe 1997, anche lui in vacanza nell'isola dei vip. Anche lui ha ricondiviso la foto postata da Fedez, con un solo commento: "Grandi" con un cuore bianco e un tricolore.

Spesa minima di 250 euro a persona

Il Lio Ristorante Club Cabaret è un ristorante esclusivo, con una splendida vista sul castello della città di Ibiza e una terrazza sul mare. Offre serate di Cabaret "moderno" con spettacoli ed esibizioni live di ballerini ed acrobati. L'ingresso per il dj set è di soli 40 euro, ma - come si legge nelle recensioni online - per godersi a pieno lo spettacolo è necesario prenotare un tavolo vip (che si trovano più vicini al palco): spesa minima 250 euro a persona. Tra le recensioni tanti pareri entusiasti e solo qualcuno che boccia il locale, tutti però concordano con una cosa: conto stellare, di certo non per tutte le tasche. E c'è anche chi dice di aver speso 2500 euro per una cena per 4 persone.

La vacanza

Momenti di relax in famiglia di giorno nella villa di lusso, party di notte con amici e vip. Prosegue la vacanza di Chiara Ferragni a Ibiza, dove l'influencer e imprenditrice digitale si sta godendo le ferie d'agosto insieme al marito Fedez i figli Leone e Vittoria e un gruppo di amici intimi. Dopo il viaggio in jet privato fino all'isola, tanti sono gli scatti che la ritraggono nella villa di lusso che ha affittato per la vacanza, con tanto di piscina e giardino, circondata dalla natura. E sui social non rinuncia a raccontare la sua vacanza con foto da diverse città dell'isola più o meno conosciute dai turisti: Santa Gertrudis, Cala Boix o Cala Sol d'en Serra oltre che ovviamente, della sua gita "in alto mare" verso la vicina Formentera.