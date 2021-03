Fedez e Ferragni, nata la figlia. L'annuncio tramite un post: «La nostra Vittoria»

È nata nella mattinata di oggi la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. Vittoria il suo nome, finalmente svelato ai fan dopo mesi di instacabile attesa. A dare l'annuncio è stato lo stesso rapper tramite un post Instagram in cui ha mostrato uno dei primi scatti della piccola, fotografata tra le braccia della mamma influencer. «La nostra Vittoria» scrive. I fan attendevano con impazienza la nascita della seconda figlia dei "Ferragnez", sorella minore di Leone Lucia Ferragni, che ha compiuto 3 anni appena pochi giorni fa.

Il futuro nome della piccola, svelato solo oggi nel giorno della sua nascita, era stato oggetto di mistero nelle scorse settimane. A scatenare la curiosità dei followers della coppia era stato un indizio lasciato da Fedez sul palco dell'Ariston, dove nel corso della prima puntata del festival di Sanremo, il rapper aveva indossato una camicia Versace con stampate le iniziali "F" come Federico (suo vero nome), "C" come chiara, "L" come Leone e "V". La misteriosa iniziale aveva presto dato vita ad una corsa dei fan, impegnati ad indovinarne il nome corrispondente.

Tantissimi gli auguri ricevuti già pochi minuti dall'annuncio della sua nascita. Tra tutti, quelli della cantante Dua Lipa, che scrive «Congrats guys!!!! So happy for you», e di Simona Ventura, oltre che delle sorelle di Chiara Ferragni, Valentina e Francesca.

Fedez: «Chiara si emoziona quando lo dico». Il retroscena durante la gravidanza della Ferragni

