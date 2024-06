Chiara Ferragni, scontro tra i soci: «Damato avrebbe dovuto lasciare subito». L'addio, il "commissariamento" e l'ipotesi conti in rosso: cosa succede

Sale la tensione tra Chiara Ferragni e gli altri soci a partire da Paolo Barletta che ha inviato in Fenice srl, la società-chiave della catena societaria dell’imprenditrice digitale milanese, Lorenzo Castelli, un top manager molto capace in finanza, co-fondatore di Alchimia ed esperto di amministrazione e controllo. L’arrivo di Castelli con pieni poteri su bilancio e conti ha portato alle dimissioni “spintanee” di Fabio Maria Damato, il super manager che affiancava l’influencer nella gestione in Tbs Crew e nella stessa Fenice.

L'addio di Damato e il rinnovamento aziendale

«A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali» recita un comunicato di Tbs crew e di Fenice. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale».

Damato è indagato per il caso Balocco ed è inevitabile fargli fare un passo indietro visto che non può più interloquire con l’Autorità giudiziaria.

Del resto sarebbe stato Barletta a rompere gli indugi forzando la situazione. Ai professionisti con cui ha parlato ieri, l’imprenditore, investitore e filantropo che negli ultimi 10 anni ha lanciato con successo diverse società, diversificando gli investimenti nei settori della tecnologia, della moda dell’hospitality, ha riferito che Damato avrebbe dovuto lasciare già a dicembre, quando è scoppiato il caso Balocco con l’accusa di pubblicità ingannevole, era stato Damato a gestire tutti i contratti più della Ferragni, avrebbe confidato Barletta, pertanto era chiaro che avrebbe dovuto trarne le conseguenze molto prima. E a chi gli ha fatto notare perchè lui presidente di Fenice, non si sia mosso in real time, ha replicato che non voleva turbare Chiara Ferragni.

Il "commissariamento" dopo il Balocco-gate

Il dopo Balocco-gate non si placa, anzi scuote ancora di più l’ambiente, dove prima che scoppiassero le grane, si viveva sulla spinta dell’entusiasmo e dei soldi che la Ferragni guadagnava sfruttando la sua immagine e il suo brand.Fenice nel 2022 ha sviluppato un giro d’affari di 15,6 milioni e 3,4 milioni di profitti. Il marasma attuale fotografa una realtà che non aveva una organizzazione solida neanche dal punto di vista della governance. E’ evidente che il ”distacco” di Castelli da Alchimia a Fenice è un “commissariamento” e dimostra che il primo socio ha deciso di fare l’azionista per vederci chiaro in una situazione ancora confusa. In Fenice la Ferragni da alcune settimane ha ingaggiato Alessandro Marina, dandogli poteri di sviluppare la parte commerciale.

A settembre 2018 da Fenice è uscito Riccardo Pozzoli, ex compagno di vita e socio in affari e il suo 27,5% è passato a Pasquale Morgese, industriale pugliese, aggirando il diritto di prelazione previsto dal codice civile. E Morgese che è licenziatario di Chiara Ferragni Shoes, non sarebbe in buoni rapporti con Barletta e avrebbe una posizione ugualmente critica sulla vicenda.

L'ipotesi conti in rosso



Ma la mancanza di ordine e rigidità formale è evidenziata anche dalle regole di funzionamento del cda di Fenice dove il presidente Barletta e l’ad Ferragni hanno poteri differenziati con firme singole, tranne per la Ferragni, alcune deleghe gestionali chiavi, che deve condividere con il presidente che è il primo azionista con il 40%, seguito dal 32,5% della Sisterhood, la cassaforte personale della ormai ex icona del successo e il 27,5% di Morgese. In Sisterhood la Ferragni ha fatto una procura notarile a favore di Marina Di Guardo, sua mamma: le ha attribuito pieni poteri ma riguardano solo la società-cassaforte e basta, nessuna implicazione su Fenice, dove adesso Alchimia sembra voglia prendere in mano le redini. C’è da approvare il bilancio 2023 che fino a prima del Balocco-gate era in utile, ma adesso andranno fatti accantonamenti che potrebbero far chiudere in rosso i conti: Castelli vorrà fare le pulci visto che è un manager rigoroso. E da allora si ripartirà per l’aumento di capitale che, essendo sfumata la trattativa con AVM Gestioni, sarà riservato ai soli azionisti: bisognerà vedere quali condizioni vorranno porre Barletta e Morgese alla Ferragni.