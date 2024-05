Fedez-Ferragni, in vendita Villa Matilda sul Lago di Como: la coppia l'aveva acquistata meno di un anno fa

L'imponente super-villa sul Lago di Como di Fedez e Chiara Ferragni, acquistata neanche un anno fa, sarebbe ora in vendita. Le foto di Villa Matilda, così è stata intitolata dalla coppia, in omaggio alla cagnolina di Chiara morta lo scorso 29 luglio, sono apparse sul sito di una nota agenzia immobiliare e segnalate sui social da Selvaggia Lucarelli. La separazione, insomma, sembra essere veramente a un punto di non ritorno e una casa extra lusso del genere, sfruttata poco dalla coppia, è difficile da far rientrare in un qualsiasi accordo di separazione. Secondo la giornalista, la villa sarebbe «scomoda, in quanto accessibile dal lago e con non poche difficoltà da terra».

La villa

Una mega casa extra lusso di oltre 900 mq su due piani (più il piano seminterrato) ubicata a Pognana Lario, borgo del cuore della coppia che conta 700 abitanti. A picco sul lago e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni elganti dai colori tenui: tutto è stato curato nei dettagli e sono stati proprio i Ferragnez, negli scorsi mesi, ad aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto su Instagram. «Our new family house at Lake Como» con queste poch parole l'influencer mostra su Instagram gli scatti della dimora finiti sulla rivista Ad Italia.

Il costo di acquisto si aggira attorno ai 5 milioni di euro.