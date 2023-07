Silvia Lombardi, chi è la finta principessa araba che ha sedotto e truffato Ferdinando Minucci: gli ha rubato 140mila euro

Ferdinando Minucci, imprenditore ed ex dirigente sportivo, in passato direttore generale e presidente della Mens Sana Basket (prima del fallimento della società e della sua condanna) sarebbe stato truffato da una finta principessa saudita: Silvia Lombardi, in arte Amira Fabiani Al Saud, che gli avrebbe sottratto circa 140mila euro. Lo racconta La Nazione secondo quanto riportato nella prima udienza istruttoria avvenuta giovedì al tribunale di Firenze. I due si sarebbero conosciuti in un centro olistico di Colle di Val d’Elsa.

La storia d'amore

Lombardi nei due anni di frequentazione (2020-2021) avrebbe "circuito" l’ex imprenditore, sottraendogli circa 140mila euro.

Come? Nelle mail, lette in udienza dagli avvocati di Minucci, Michele Passione e Sara Palandri, si parla di denaro donato per sostenere visite mediche e spese legali, ma anche usato per regali, e soprattutto per l’acquisto dei diritti d’autore. Inizialmente Minucci avrebbe coltivato l’amicizia con la Lombardi soprattutto "per aiutarla a superare la sua drammatica storia personale", spiega al banco dell’aula l’ex imprenditore. La Lombardi si sarebbe spacciata per una figlia di un principe – con parentele con la famiglia reale – fuggita dall’Arabia Saudita per sottrarsi alle angherie del padre e dei fratelli (che gli avrebbero impedito di godere dei ricchi fondi dell’uomo).

La truffa

Per metà saudita e per metà italiana (da parte di madre), in Italia ‘Amira Fabiani Al Saud’ sarebbe stata accolta dalla cugina, ovvero Silvia Lombardi, che tuttavia viveva in condizioni di salute precaria e scarsità economica. Minucci, non sapendo che Amira e Silvia sono in realtà la stessa persona, si fida della donna, che, per giustificare la continua richiesta di soldi avrebbe lamentato delle spese mediche da sostenere (per la cugina Silvia) e delle spese legali per il processo contro i fratelli in Arabia (per Amira).Nell’estate 2021 , però, la continua richiesta di denaro hanno fatto insospettire l’ex dirigente sportivo che ha presentato denuncia alle forze dell’ordine.

Chi è la truffatrice

A intestarsi le indagini è la Guardia di Finanza di Firenze. "La Lombardi era nota alle forze dell’ordine - spiega il luogotenente delle Fiamme gialle, ascoltato durante l’udienza - perché già condannata nel 2017 per dei raggiri in campo finanziario, ai danni di alcune banche, a una pena di quattro anni di reclusione".