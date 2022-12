Fedez, messaggio per Vialli: «Non scorderò mai il conforto che mi hai dato durante la malattia, forza Gianluca!»

Fedez vicino a Gianluca Vialli. Dopo la notizia choc di oggi, in cui l'ex campione della Juve ha annunciato la sospensione dei suoi impegni con la Nazionale, per dedicarsi alla partita più importante della sua vita, quella contro il tumore al pancreas, tutto il mondo del calcio e non solo si è stretto intorno alla bandiera doriana.

Fedez: «Il tumore al pancreas scoperto per caso. Gianluca Vialli mi ha aiutato molto»

Fedez, messaggio di vicinanza per Gianluca Vialli

Tra i tanti messaggi di vicinanza e di solidarietà, sono arrivate anche le parole di Fedez, anche lui reduce dalla guarigione da un tumore al pancreas e che ha scelto non solo di mostrarsi vicino a Vialli, ma anche di ringraziarlo, probabilmente per la vicinanza che in precedenza l'ex giocatore aveva manifestato nei confronti del giudice di X-Factor, chiamandolo prima dell'intervento. Scrive Fedez su Twitter: «Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te!».

Il conforto e la forza che mi ha dato Gianluca Vialli durante la malattia non li scorderò mai, spero un giorno di riuscire a sdebitarmi per quello che ha fatto per me. Forza Gianluca siamo tutti con te! 💖💪🏻 — Fedez (@Fedez) December 14, 2022

Fedez e il tumore, la rivelazione: «Il cancro mi ha reso una persona peggiore ora soffro di depressione»