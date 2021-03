Fedez: «Vaccino di mia nonna 90enne ritardato per consegne ridotte, è assurdo»

«Cara cittadina, siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità». Sono queste le parole del messaggio recapitato al cellulare della nonna di Fedez e mostrate dal rapper in una storia Instagram in cui lamenta il ritardo nella somministrazione del vaccino.

«Tra dieci giorni compio 90 anni...» è la risposta della donna alla comunicazione della Regione Lombardia visibile nello screenshot postato nella mattinata di oggi. «Messaggio della mia nonna» commenta Fedez spiegando ai fan l'accaduto, «Immagino che, come lei, tante persone anziane siano nella stessa situazione. Tutto francamente assurdo» conclude il rapper.

