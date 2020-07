Fedez contro Salvini: «Covid non c'è? Ecco un 18enne che ha subito trapianto di polmoni»

Anche Fedez in campo contro la Lega per il convegno negazionista sul Coronavirus a cui Matteo Salvini si è presentato senza mascherina.

«Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh», scrive il rapper su Twitter, postando una foto accanto a un paziente del reparto di terapia intensiva del San Raffaele, costruito a tempi record grazie alla raccolta fondi organizzata insieme alla moglie Chiara Ferragni.





Con il suo post, Fedez sembra rispondere anche a quanto affermato oggi dal tenore Andrea Bocelli, ospite del convegno sul Coronavirus organizzato da Armando Siri e Vittorio Sgarbi.

