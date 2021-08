Fedez risponde a Salmo: «Io un politico? E tu non sei un artista, ma uno str****»

Lunedì 16 Agosto 2021, 16:49

«Non mi ha stupido che tu non abbia rispettato le regole. Mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvolge la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie. Se dopo che hai compiuto 18 anni ti senti ancora in dovere di fare le cagate solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Non sei un artista, ma uno str****». Così Fedez risponde al messaggio di Salmo riguardante la polemica sul suo concerto a sorpresa a Olbia. Ig Fedez

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev