Fedez e Rosa Chemical, il bacio a Sanremo 2023 era tutto programmato: ecco il video che lo dimostra: «Diamocelo con la lingua»

No scusate, qualcosa non quadra. Rosa Chemical dice che il bacio con Fedez è stato spontaneo, Fedez risponde alla Ferragni che lui non c'entrava niente, poi però spunta un video dell'11 febbraio - ovvero poche ore prima della finale - in cui si capisce perfettamente che quella scenetta sul palco di Sanremo 2023 era tutta programmata (guarda al minuto 50 su RaiPlay). E ancora una volta Fedez fa fessi tutti.

Il video incriminato

Durante una puntata di di Muschio selvaggio (podcast in diretta su Rai2 in occasione della settimana sanremese) Fedez parla con Rosa Chemical: «Sarò in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti» gli dice. «Buono a sapersi», risponde il cantante. E Fedez rincara: «Ci possiamo dare un bacino. Con la lingua». A quel punto Rosa lo rimprovera: «Se dici tutto qua...». Lo scambio di battute tra i due fa capire come fosse almeno in parte previsto lo show che ha scosso l'Ariston, quando Rosa Chemical, durante la sua esibizione, è sceso in platea da Fedez, seduto in prima fila, mimando con lui un amplesso concluso sul palco con un bacio appassionato.