Fedez risponde a Luis Sal: «Hai smesso di pagare e hai lasciato debiti, volevi usarmi come bancomat»

Continua lo scontro tra Fedez e Luis Sal. Dopo che il cantante spiegava in un video le motivazioni dell'addio dello youtuber al podcast "Muschio Selvaggio", il 25enne bolognese aveva raccontato la sua versione dei fatti. Un risposta che ha suscitato l'immediata reazione del rapper, che ha replicato attraverso le stories del suo profilo instagram.

Luis Sal durissimo contro Fedez: «Si parlava già abbastanza di lui. Voleva pagarmi per avere riservatezza»

Fedez replica a Luis Sal, il video

«Ho cercato in tutti i modi di evitare questo teatrino inutile.

il video in cui spiegavo l'assenza di Luis non puntava a "screditarlo" a differenza del suo. Quindi mi trovo a spiegare la storia dell'egocentrico che sfrutta luis, che è vera: ma fino a un certo punto".

La società appena fondata

"Se questo senso di oppressione era latente da così tanto tempo, perché hai fondato, 2 settimane prima di lasciarla, una società. poi chiedendomi 600mila euro?". Una società, che dice il rapper, "non vale neanche la metà".

I debiti

C'è poi la questione dei soldi. "Da quando hai deciso di abbandonare il podcast - dice Fedez -, hai lasciato dei debiti e non paghi delle persone che non sono multimilionarie come me e te".