Fedez sfoggia un orologio da 500mila euro: la nuova vita del rapper tra feste e lusso (esibito)

Gli ultimi giorni di Fedez sono lontani dall'essere tranquilli: dalle dichiarazioni sulla relazione tossica con la sua ex moglie, Chiara Ferragni, alla perdita del podcast Muschio Selvaggio. Nelle ultime ore però il cantante, che si trovava a Jesolo per una serata, ha condiviso sui social video e foto di feste in compagnia dei suoi amici. Un particolare non è passato di certo inosservato: un prezioso orologio di lusso che molti fan hanno riconosciuto.

I gioielli di lusso

Quella dei gioielli pregiati non è una passione nuova per Fedez, che ha sempre impreziosito i suoi look con accessori dal valore elevato. Anche nell'intervista rilasciata a Francesca Fagnani, conduttrice del programma Belve, l'artista indossava una collana con un ciondolo a forma di croce che porta spesso.

Ma questa volta proprio non è sfuggito agli occhi più attenti e curiosi un orologio di lusso dal valore di quasi 500 mila euro.

Secondo quanto riportano i fan, non si tratterebbe di un nuovo acquisto, ma di un gioiello presente già da tempo nella vasta collezione di Fedez. Si tratta di un Patek Philippe, noto brand di fascia alta e conosciuto per le sue creazioni di lusso. Ma veniamo ai dettagli: l'orologio, in oro rosa, è tempestato di diamanti su lunetta, cinturino e cassa. Stando a quanto riportato dagli utenti social, il modello è 7118/1450R ed è impreziosito da oltre 2000 diamanti a taglio brillante.