Fedez, con chi ce l'ha davvero l'ex marito della Ferragni: quella frase nella canzone "Sexy Shop"

Il nuovo pezzo di Fedez ed Emis Killa è senza dubbio il più chiacchierato dell'ultimo periodo. Non a caso, di recente, anche Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque ha scelto di parlare di Sexy Shop, questo il titolo della canzone, con alcuni ospiti. Ma non solo, perché su Rai Uno anche Nunzia De Girolamo ha deciso di fare lo stesso con Estate in Diretta, attraverso l'intervento del giornalista Roberto Alessi. La conduttrice ha domandato al direttore di Novella 2000 se le barre di Federico fossero frecciate destinate all'ex moglie Chiara Ferragni o ad altre persone.Ecco che Il giornalista ha detto la sua: "Lui con questa canzone si è ispirato ai dolori della sua vita e ha aperto il suo giovane cuore. Se è proprio una canzone vendetta? Diciamo che tutti gli artisti si ispirano alle proprie esperienze e ai propri dolori. Però fate attenzione, non ha mai detto una virgola contro la madre dei suoi figli. Con chi ce l’ha nello specifico? Non con Chiara, ma con l’entourage. Un indizio? L’ha detto nella famosa intervista a Belve. Ha fatto i nomi dicendo che la responsabilità di tutto quello che è successo con il pandoro non erano da riferire alla moglie… Se sta con la modella francese (Grance Authié) o con quella spagnola (Violeta Toloba)? Io sono per il chiodo scaccia chiodo. Fedez è uscito da un periodo terrificante, anche se esce un paio di volte con un paio di modelle male non fa. Lui è single e non fa nulla di strano”.

