Fedez a Sanremo, svelata l'iniziale della bimba in arrivo: parte il toto-nomi con la «V»

A poche ore dal debutto sul palco dell'Ariston, Fedez pubblica sui social una foto che lo ritrae, di spalle, con una camicia molto speciale. Sul retro sono stampate le lettere «F. C. L. V.», che verosimilmente stanno per Federico, Chiara, Leone e l'iniziale della seconda figlia in arrivo. Nella didascalia, oltre alle già citate iniziali, la frase: «La mia famiglia mi copre le spalle». Il rapper, in gara a Sanremo con Francesca Michielin, mima anche con le dita la lettera «V». Uno "spoiler" che ha fatto impazzire i social, già scatenati con il toto-nomi. La bimba di Chiara Ferragni e Fedez ha, quindi, già un nome e comincia con la lettera «V».

Ultimo aggiornamento: 20:04

