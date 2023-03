Fedez: «Voglio una nave Ong con la mia faccia stampata», l'ultima provocazione del rapper

Fedez vuole comprarsi una nave Ong. Lo ha dichiarato lui stesso durante l’ospitata di Cecilia Strada nel suo podcast Muschio Selvaggio. È noto che il rapper non voglia essere secondo a nessuno, nemmeno al collega Ghali, che un anno fa ha acquistato una lancia di salvataggio per la nave Ong Mediterranea, con annesso crowdfunding. Fedez ha anche annunciato che salirà a bordo della ResQ, dell’omonima Onlus, per una missione nel Mediterraneo.

L'annuncio

«Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare», dice Fedez tra il serio e il faceto. Non sarebbe ovviamente niente di nuovo, se si considera che l’artista Banksy anni fa ha acquistato il motoscafo veloce, ribattezzato Louise Michel, che oggi è in uso a una Ong spagnola. Fedez sta pensando di mettere la sua faccia su una nave. L’hanno fatto Beppe Caccia, ricercatore universitario ed ex consigliere comunale di Venezia, che ha tirato a bordo l’ex leader dei no global Luca Casarini nel progetto della nave Mare Jonio, ma senza dipingere i loro faccioni sulle murate dell’imbarcazione.

E quando Cecilia Strada ha annunciato che la nave ResQ tornerà in mare tra qualche settimana, senza fornire indicazioni precise sul ritorno nel Mediterraneo centrale, Fedez ha risposto: «Se riesco vengo». «Secondo me ha senso venire perché potrei dare la mia testimonianza, far vedere a più persone possibili quello che non si vede. Credo che questa possa essere la mia utilità». Ha dichiarato nella stessa puntata del podcast che sarebbe stato pronto a salire su Resq già lo scorso anno ma il tumore l’ha fermato. E comunque, come lui stesso ha detto, non sarebbe stato su quella nave ma “su un’altra barchetta, che vi seguiva”.