Fedez e Chiara Ferragni scompaiono da Instagram: lo strano silenzio social dei Ferragnez e cosa sta succedendo

Fedez non condivide nulla da due giorni, Chiara Ferragni da ieri. E niente stories. Sui profili Instagram della coppia più seguita d'Italia compare un inedito protagonista: il silenzio. Qualcosa a cui i follower dei Ferragnez non sono assolutamente abituati: da anni Chiara e Federico li rendono partecipi quotidianamente di tutto ciò che succede, o quasi. Ora invece, dopo l'annuncio della malattia di Fedez, tutto tace.

L'ultimo post

Lui ha postato l'ultima volta due giorni fa, per il compleanno del figlio Leone. Una carrellata di foto da quando è nato: padre e figlio insieme sorridenti, al pianoforte, con Leone che dorme in braccio al papà. Foto nelle quali qualsiasi famiglia può riconoscersi e un ringraziamento al piccolo che ha riempito di gioia gli ultimi quattro anni dei genitori. «Il tempo vola ma ti tengo stretto più che mai», scrive Fedez. E sono parole che assumono tutto un significato nuovo da quando ha condiviso con i suoi follower la storia più difficile di tutte: quella sulla sua malattia. Perché una malattia cambia del tutto la prospettiva di un padre, che dovrà «intraprendere un percorso» di cure, come ha sottolineato Fedez, che potrebbe cambiare anche le dinamiche familiari.

Le reazioni dei follower

E anche Chiara Ferragni l'eterna ottimista in questi giorni preferisce un rispettoso silenzio: l'ultimo suo post risale a ieri ed è una foto della piccola Vittoria sorridente. Una ventata di positività malgrado momenti che, immaginiamo, non potrebbero essere più difficili. «Ci mancate tantissimo»», scrive qulacuno. «Siete come una seconda famiglia, fateci sapere come state», si interroga qualcun altro. Quel che è certo è che in questi anni la quotidianità condivisa dei Ferragnez è entrata nelle case degli italiani e ha fatto sentire meno sole molte persone. «Speriamo che tutto si risolva perché non possiamo stare senza di voi», scrivono i fan.