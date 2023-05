Fedez e Chiara Ferragni, la nonna del cantante aveva predetto con le carte cosa sarebbe successo con Luis Sal

Martedì 30 Maggio 2023, 07:57

La seconda stagione di The Ferragnez è disponibile online e i fan di Fedez e Chiara Ferragni si stanno divertendo moltissimo a individuare inesattezze e incongruenze, come ad esempio un dettaglio riguardante Luis Sal. Da quasi due mesi, infatti, lo youtuber è assente dal podcast Muschio Selvaggio, ma ciò che ha mandato in visibilio i fan sono i riferimenti nella serie: dalla nonna di Fedez alle parole dello stesso rapper... ecco cosa accade nello spettacolo. Vi è una vera e propria anticipazione! Anzi, a dirla tutta, una previsione che arriva proprio da nonna Luciana. Andiamo a scoprire insieme cosa era riuscita a vedere la donna sulla separazione tra Fedez e Luis Sal.