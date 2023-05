Fedez rompe il silenzio su Luis Sal (sparito da Muschio Selvaggio): «Sono a un punto limite. Se non si trova una soluzione parlerò io»

Fedez e Luis Sal cosa è successo? È da molto tempo che gli ascoltatori del podcast Muschio Selvaggio si chiedono cosa sia successo tra i due conduttori che non presentano più le puntate insieme, ma finora c'è stato un assordante silenzio a riguardo. Erano colleghi, ma soprattutto amici Fedez e Luis Sal, poi (dal giorno alla notte) non si sono più fatti vedere insieme e il marito di Chiara Ferragni ha continuato ad andare avanti con il podcast da solo, o anccompagnato da co-conduttori occasionali (nell’ultimo episodio con Fedez c'era il content creator Mr.Marra). Ora Federico Lucia rompe il silenzio, o almeno ci prova, perché da quel che dice non può ancora parlarne.

«Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo.

La diretta Instagram

Fedez sembra voler chiarire la situazione, ma precisa: «Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario». E il rapper milanese continua: «L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta la serenità del mondo». Ma Fedez tenta di rassicurare i fan: «Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte».

In effetti, nelle ultime settimane, i rumor sulla presunta rottura tra Fedez e Luis Sal sono stati forti e svelare i veri motivi dall'allontanamento di Lius Sal li metterebbe a tacere