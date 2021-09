Fedez, Leone contrariato davanti alla messa in tv e lui ride: è polemica

Lunedì 6 Settembre 2021, 08:23

Ancora una piccola polemica su Fedez. Una delle stories pubblicate su Instagram questa mattina ha urtato la sensibilità di qualche utente su internet. Dopo le accuse di pubblicità occulta per il singolo di successo 'Mille ' si parla di religione. Nelle immagini pubblicate sui social si vede il marito di Chiara Ferragni insieme ai figli Leone e Vittoria sul divano mentre guardano la tv. Va in onda la santa messa.

Fedez, la reazione di Leone davanti alla messa in tv

Il piccolo Leone disapprova la scelta del canale ed esprime la sua volontà di guardare altro: «Questo non lo vogliamo». Parole che hanno strappato una risata al celebre papà. Proprio la reazione divertita ha fatto storcere il naso agli utenti. Fedez ha avuto da ridire più volte sulla Chiesa.

Qualcuno inizia a commentare, ma ci si aspetta una piccola polemica in arrivo. «Che bassezza sfruttare il figlioletto per sbeffeggiare la religione e poi fa il paladino contro le discriminazioni», si legge. C'è anche chi pubblica il video su Twitter e ride, attraverso le emoticon, proprio come il rapper.