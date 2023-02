Fedez ricompare su Instagram: «Non sono gay, non avrei problemi a dirlo». Ma non parla di Chiara Ferragni

Nuova puntata dei Ferragnez. Dopo giorni di silenzio e mentre i fan si chiedono come andrà a finire tra Fedez e Chiara Ferragni, il rapper è tornato sui social con una storia su Instagram in cui in cui si scaglia contro Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano, colpevole secondo lui di aver avviato un'inchiesta sulla presunta omosessualità del cantante. «Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi», spiega Fedez che ricompare su Instagram a una settimana dal bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo 2023. L'episodio, avvenuto mentre Chiara Ferragni era impegnata nella conduzione accanto ad Amadeus, ha alimentato polemiche e rischia di finire in tribunale per un esposto.

Renato Zero contro Rosa Chemical e il bacio a Fedez: «La colpa è di chi lo fa cantare»

Le accuse di Fedez

«Come mai Fuori dal Coro ha la priorità di fare un'inchiesta su di me perché ho fatto vedere le foto dei vostri amici vestiti da nazisti? (il cantante si rifà all'esibizione a Sanremo, durante la quale ha strappato la foto del sottosegretario Bignami in uniforme nazista) Io non posso dare lezione di morale e di coerenza però ci metto sempre la faccia», continua.

La replica di Giordano

Mario Giordano - sempre via social - replica al cantante: «Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti». Il post viene prontamente condiviso dallo stesso rapper che pubblica uno stralcio di conversazione proprio con una giornalista di Fuori dal Coro.

La crisi tra i due

Dai video girati Fedez compare in casa sua (quindi non si è trasferito in nessun albergo, come era invece circolato giorni fa). Sottofondo si sentono le vocine dei suoi bimbi, ma Chiara Ferragni non compare. Ma insomma come sta andando tra la coppia più social d'Italia? Sono davvero in crisi? Facciamo un passo indietro per chi si fosse perso qualche puntata. Tutto scoppia a Sanremo 2023 dove Chiara Ferragni protagonista sul palco come co-conduttrice per due serate (la prima e l’ultima), viene oscurata dal marito onnipresente Fedez. Lui ne piazza una dietro l’altra. Inizia con la foto strappata del viceministro Bignami in tenuta nazista; prosegue con la canzone con J-Ax in cui invita Giorgia, ovviamente Meloni, a legalizzarla, ovviamente la marijuana; conclude con il gran finale in cui è stato tirato in mezzo da Rosa Chemical con il bacio con la lingua sul palco.

Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Circolano i video in cui la coppia si incontra nel backstage del palco dell’Ariston e Chiara Ferragni lo rimprovera: «Ma cosa hai combinato?». «Non è colpa mia, è lui che mi ha limonato», prova a giustificarsi Fedez. Qualche minuto dopo il marito avrebbe provato a entrare nel camerino della moglie ma una guardia del corpo lo avrebbe fermato davanti alla porta («ha detto che non puoi entrare»).

Il giallo della fede sparita

Chiara e Fedez tornano a Milano e lui scompare dai social. Chiara continua la sua vita online, postando amici e figli e dimenticando volutamente il marito. Cominciano le voci: hanno litigato? Si stanno separando? Stavolta lui ha esagerato?

Il silenzio va in pausa ma solo per un attimo. Fedez venerdì pubblica una Story sul suo profilo Instagram. Una frase tratta dalla sua canzone «Favorisca i sentimenti» (cantata insieme a J-Ax) e dedicata alla moglie Chiara Ferragni. «Tu la mia calamita Io la tua calamità». Dopo pochi minuti però la cancella. Insomma un altro giallo. A cui si aggiunge un dettaglio importante: in un selfie l’imprenditrice digitale non indossava più la fede.

La serie The Ferragnez posticipata

A tutto questo si aggiunge un altro possibile fronte di scontro tra Chiara Ferragni e Fedez che stanno registrando la seconda stagione dei «Ferragnez», la docu-serie di Amazon che racconta il dietro le quinte della loro vita. L’uscita era programmata per il prossimo maggio, ma – stando alle ultime indiscrezioni – la data della messa in onda rischia di slittare proprio a causa degli sbalzi di umore che starebbero attraversando. Crisi vera o strategia di marketing?

L'ultimo video insieme



Ma. mentre continua il silenzio sui social ufficiali dei Ferragnez, su Tik Tok compare un video che li vede arrivare insieme a Villa Crespi al ristorante di Antonino Canavacciuolo, che è sulla porta ad attenderli. Dopo la bufera innescata durante il Festival di Sanremo, eccoli per la prima volta insieme. Sicuramente si tratta di un video delle ultime 24 ore perché ai follower più attenti non è sfuggito che l’outfit indossato da Chiara è lo stesso sfoggiato in uno scatto pubblicato qualche ora prima che il video diventasse virale su Tik Tok. Un altro indizio che aveva portato tutti a pensare a un riavvicinamento tra i due è l’anello di lei: ora è ricomparso al dito. Cosa succederà ora?