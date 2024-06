Fedez e Garance Authié: la (costosa) serata a Milano: cena da Cracco e poi Cipriani a bordo della sua Ferrari

Dal paddock del GP di Montecarlo alla Milano tutta bere e mangiare. La nuova vita di Fedez non è più da single. È con Garance Authié, una ragazza francese, di ottima famiglia (sottolinea il settimanale Chi), più giovane di lui di 14 anni.

Chi è la modella

Prima di conoscere il rapper, Garance era una modella con appena 3 mila follower, adesso, da quando è al fianco di Fedez è arrivata a quota 60 mila. E il numero è destinato a crescere. "Quello che non tutti sanno - scrive il settimanale Chi che li ha paparazzati in giro per Milano - è che la ragazza studia Economia in una delle più prestigiose università europee, la IE University di Madrid". Una scuola che può costare, in base al reddito, fino a 100 mila euro l'anno.

Come si sono conosciuti

Ma come si sono conosciuti lei e Fedez? Lo svela ancora Chi: "Lo scorso aprile al Coachella, il festival musicale che si tiene ogni anno in California, e che raccoglie star, modelle e influencer da tutto il mondo".

L'uscita (costosa)

Si sono scambiati il numero, si sono cercati. Lui ha cercato lei. Ma Garance ha resistito. Poi l'invito a Montecarlo, un giro in barca, ma ancora niente. E così, "in occasione dell’uscita del suo nuovo tormentone estivo in coppia con Emis Killa, Sex Shop, il rapper ha chiesto a Garance di promuovere il pezzo su TikTok e l’ha scelta come protagonista dei video". Il pressing non c'è dubbio ha funzionato...

Dal suo arrivo a Milano Fedez non ha badato a spese: Pranzo all'hotel Bulgari, cena da Cracco, poi Cipriani. Tutto con un luccicante Ferrari che li accompagnava da un luogo all'altro. Luoghi tra l'altro dove andava spesso con Chiara Ferragni. La serata come mostrano le foto del settimanale diretto da Alfonso Signorini finisce a Casa di Fedez. Il mattino dopo Garance se ne va con le sue valige. Ma è solo un arrivederci...