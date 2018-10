Ferragni e Fedez mostrano la loro collezione di orologi di lusso. E Leone fa il dito medio

Un nuovo, divertente episodio della saga dei 'Ferragnez':, in compagnia del piccolo Leone, sono infatti tornati a, nella casa posseduta da una delle coppie vip più amate dagli italiani. E non mancano le cose da raccontare. E da vedere

Prima di lasciare la loro casa di Milano, per dirigersi in aeroporto, Fedez e Chiara Ferragni erano stati immortalati da un amico mentre giocavano alla lotta. Nella 'colluttazione', Fedez è crollato a terra, ma per fortuna il colpo è stato attutito dal tappeto.

Durante lo scalo a Francoforte, invece, Fedez e Chiara Ferragni hanno posato insieme a Leone, che sembra già aver imparato a fare il dito medio. Pura casualità o grande precocità? Ad ogni modo, la cosa ha divertito molto mamma Chiara.

Dopo aver documentato il loro viaggio Oltreoceano con Instagram Stories, i 'Ferragnez' hanno fatto ritorno nella loro casa californiana. «Siamo tornati a casa», canticchia trionfante Fedez, mentre Chiara Ferragni posa insieme a Leone. I due, poi, mostrano una collezione di orologi di lusso decisamente luccicanti.

