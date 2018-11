Fedez: «Sono un ex grasso, mostrarmi è una conquista»

È un Fedez a 360 gradi quello che si racconta nel corso della prima edizione del Festival di Vanity Fair. Il rapper ripercorre alcune della tappe fondamentali della sua vita, svelando particolari del suo passato di cui non tutti erano a conoscenza. Il rapper, infatti, ha svelato di essere «un ex grasso» e che per lui mostrarsi «è una grande conquista».

Fedez lascia la televisione: Voglio concentrarmi solo sulla mia musica. Addio ad XFactor



Fedez poi prosegue: «Ogni cosa che ho ottenuto è stata un percorso, una ricerca, una conquista. E io non sono una persona paziente. Quello che più mi auguro è imparare a godermi i traguardi di oggi. Ma lotto contro un'insoddisfazione perenne». Inevitabile poi parlare di Leone, il bambino nato dalla relazione con Chiara Ferragni: «Le mie priorità sono cambiate nel diventare padre. Essere responsabili della formazione di un'altra persona è un affare delicato».



