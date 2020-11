Chiara Ferragni e Fedez, bufera sull'ecografia: ecco la spiegazione della clinica Mangiagalli di Milano

Ecografia con polemica per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia, che aspetta la secondogenita, ha condiviso una foto dal ginecologo dove la più famosa influencer italiana è stesa sul lettino dello studio medico e guarda il monitor, mano nella mano con il marito.

​Chiara Ferragni, Fedez mostra foto durante ecografia ma tra i fan è polemica

«Noi, future mamme al tempo del Covid: così sole e in ansia»

Peccato che, in tempi di Covid, sia gli ospedali che i medici specialisti siano tenuti ad osservare le norme anti-contagio. Il che significa che nella maggior parte dei casi il futuro padre non può entrare insieme alla compagna per assistere alle visite. In ospedale, poi, non se ne parla proprio tranne al momento del parto rigorosamente con tampone negativo e poi massimo un'ora al giorno.

Il polverone social

E in mezzo agli auguri e ai like, qualche follower non ha mancato di scatenare la polemica sottolineando "l'eccezione" fatta per i coniugi più famosi di Instagram. «Noi povere umane dobbiamo farci tutte le visite da sole, entrare in ospedale e farci tre quarti del travaglio da sole (...) mi viene da pensare che la pandemia sia riservata solo a noi poveri cristi», commenta una follower, incassando oltre duemila "Mi piace". «Mio marito come tutti gli altri ha dovuto aspettare fuori - ha raccontato qualcun altro - Si è perso tutto purtroppo. Molto brutto avere trattamenti diversi». Il Messaggero stesso ha raccolto esperienze di madri e future madri che, malgrado patologie e problemi vari, hanno dovuto affrontare da sole ricoveri e controlli, sottolineandone la difficoltà.

La risposta della clinica

Un polverone che ha obbligato a rispondere la Clinica Mangiagalli, dove Chiara Ferragni viene seguita. «La maternità non è sempre un percorso lineare, bianco o nero, e in alcuni casi i medici ritengono opportuno affrontare approfondimenti e discussioni sul prosieguo della gravidanza alla presenza di entrambi i genitori - hanno spiegato dalla clinica - Questi non sono casi frequenti ma si verificano anche durante questo periodo di pandemia».

