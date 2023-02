Fedez, attacca il governo (e strappa la foto del viceministro): «Il testo non era concordato, mi assumo la responsabilità»

Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, attacca prima il governo e poi il Codacons nella seconda serata di Sanremo. Nel suo freestyle sulla Costa Smeralda ormeggiata al largo della «città dei fiori», si scaglia contro Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. Riprendendo le polemiche per la partecipazione di Rosa Chemical dice: «Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler?».



«Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto e mi appello all'art. 21. Il testo non era concordato con lo staff Rai», ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami.



Cosa ha detto Fedez

Nel suo dissing iniziale (slang americano per dire "mancare di rispetto", ndr.) Fedez ha detto: «A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti. Ma non lo faccio a spese dei contribuenti. Perchè a pestarne di merda sono un esperto. Ciao Codacons guarda come mi diverto. Vabbè sdrammatiziamo: ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tv e ho pianto. Se penso chi mi ha dato la forza e guardo in alto il ricordo di Gianluca da questo palco».



La reazione sui social

Gli utenti hanno appprezzato il dissing di Fedez anche se la maggior parte dei commenti hanno sottolineato come il Codacons sia già pronto a querelare l'artista. Amadeus ha accolto le parole del rapper dopo la sua esibizione.