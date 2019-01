Fedez confessa le sue paure: «Per fortuna ho Chiara Ferragni al mio fianco»

Paura del vuoto, di volare, di non essere all’altezza. Fedez racconta i suoi timori (non a caso il suo ultimo album si chiama “Paranoia Airlines”): «Mi dà panico il vuoto, volare. Ho l’ansia di sparire all’improvviso, di non essere all’altezza. Timore d’impazzire per qualsiasi motivo e, da ipocondriaco, di qualsiasi malattia, con tanto di sintomi che vengono fuori davvero. Su tutte: paura di morire».

Ancora alcune volte soffre di tachicardia («Sintomo degli attacchi di panico, di cui ho sofferto, e che nei momenti “no” si fanno ancora sentire») ma è riuscito comunque a lavorare con successo su se stesso: «Invalidanti. Li ho curati da dentro, senza psicofarmaci, imparando piano a controllarmi – ha raccontato in un’intervista a “Vanity Fair”, in edicola dal 23 gennaio - A un certo punto la parte oscura di te diventa preponderante, ed è consigliabile andare da un bravo psicologo/psichiatra. Ne ho cambiati diversi. Questo è uno nuovo, vediamo».

Al suo fianco la moglie Chiara Ferragni: «Purtroppo per lei vive ogni giorno con me. E, di conseguenza, con i miei conflitti interiori, i dubbi rispetto a ciò che ero, che sono, che sarò. Di Chiara ho bisogno per andare avanti. Lei sa godersi ogni momento e spero che, per osmosi, riesca a insegnarmelo. (…) Si pensa che se vivi in un contesto elitario tutto sia perfetto, nulla di cui lamentarsi. Non è così. Per quel vecchio detto: “I soldi non fanno la felicità”…».

Un accenno anche alla fine del suo sodalizio con JAx: «Lo stadio pieno arrivava già dopo un mio momento di debolezza. Lontano, a Los Angeles, distratto da qualcosa di sconvolgente come la nascita di un figlio: è capitato anche che persone amiche lo abbiano sfruttato a loro favore. Ma ho colpa anche io per questo: vivo con la guerra in testa e chi mi sta vicino entra in quella guerra e dopo un po’ la deve riprodurre. Spesso lo fa scegliendo di armarsi contro chi quella guerra gliel’ha mossa dentro».

