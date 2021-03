Fedez, la foto con Vittoria scatena l'ironia dei social: «Quanti peli!». La risposta del rapper è esilarante

Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Vittoria sul letto. Ma i fan notano un dettaglio "scomodo". Ieri, il rapper milanese ha condiviso un tenero scatto con la secondogenita nata la scorsa settimana. Nell'immagine, Fedez è sdraiato sul letto e baby Vittoria riposa serena sulla sua pancia, mostrando gli occhietti (forse chiari).

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Fedez (dopo Elodie) attacca la Lega: «Mio figlio con smalto o... BABY GLAM Chiara Ferragni lancia la linea di tutine dedicate a Vittoria. I fan... POLITICA Fedez attacca la Lega e Pillon: «Ddl Zan è una... I FERRAGNEZ Chiara Ferragni, svelato il mistero del make up durante il parto:...

In pochi minuti, il tenero scatto fa il giro del web e su Instagram piovono commenti: «È bellissima, ha gli occhi chiari come Leone». E ancora: «Stupenda Vittoria». Ma sono tanti gli utenti a notare un dettaglio "scomodo": «Fedez non è depilato sotto le braccia...». E ancora: «Quanti peli in primo piano». E c'è chi ci scherza su: «E dopo Muschio Selvaggio, la foto con il pelo era d'obbligo».

Fedez (dopo Elodie) attacca la Lega: «Mio figlio con smalto o rossetto? Nessun problema»

A stretto giro, arriva la risposta autoironica di Fedez. Nelle stories, il rapper posta una foto dell'ascella che doppia con una frase del documentario di Chiara Ferragni: «Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo». Risate social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA