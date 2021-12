Fedez, i sintomi da positivo al Covid: «Non sento i sapori, nelle mie canzoni cose che poi si avverano»

I Ferragnez fanno i conti con il Covid. Fedez e sua moglie Chiara hanno fatto sapere di essere positivi, utilizzando come da prassi i loro canali social. Il cantante, in buone condizioni nonostante il virus, ha scherzato sull'accaduto citando il brano "Sapore", uno dei successi principali del suo ultimo album "Disumano". «Ok, forse mi sono tirato un pò di sfiga addosso da solo», ha detto in una story su Instagram.

APPROFONDIMENTI INVISTA Video L'ANNUNCIO Ferragnez, la figlia è di nuovo malata LA CLASSIFICA Fedez è il re dei social SPETTACOLI Foto

Fedez positivo: «Mi porto sfiga da solo»

«Mi sto convincendo di avere questo piccolo potere di scrivere cose nelle canzoni che poi si avverano» ha detto ironicamente Fedez, commentando la notizia della sua positività. «Vi do le prove - ha continuato il rapper -. In "Cigno Nero" (canzone con cui ha partecipato a Sanremo 2021, ndr) dicevo "Togliamoci i vestiti ma teniamoci le maschere" e "Vieni stammi vicina sì, ma a distanza di sicurezza". Perciò, in virtù «dei nuovi poteri acquisiti, uscirà un nuovo singolo dal titolo "Siamo tutti felicioni, basta pandemia». Per chiosare, una battuta: «Occhio, se mi state sul ca.. state attenti».

Fedez ha poi preso in giro Chiara Ferragni, che ha visto andare in fumo tutti i piani per le vacanze di Natale: «La sciata, la ciaspolata, la cena con gli amici a Capodanno. E invece... resti a casa con me e con i bimbi. Sei contenta?».