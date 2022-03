Fedez ancora in ospedale. La foto con Chiara Ferragni: «Per sempre sarà...»

Ancora in ospedale. Per Fedez la degenza all'ospedale San Raffaele di Milano continua, ma non è mai da solo. La moglie Chiara Ferragni lo va a trovare tutti i giorni, oltre ai numerosi messaggi d'affetto dei follower. «Per sempre sarà» scrive il rapper pochi minuti fa sul suo profilo Instagram, a corredo di una foto in cui abbraccia la moglie.

«Grazie per essere la mia roccia sempre» replica Fedez nelle stories, dedicando alla moglie parole al miele. Fedez è stato operato la settimana scorsa per un tumore endocrino al pancreas. In questi giorni di degenza la moglie, Chiara Ferragni, ha trascorso molte notti in ospedale con lui e anche questa sera ha pubblicato una storia su instagram distesa su un letto dell'ospedale mentre fa con le dita la V di vittoria.

La nostalgia di casa si fa sentire, e lo stesso Fedez aveva scritto in un post: «Tornare a casa per me sarà tornare a vivere» riferendosi alla quotidianità fatta di giochi col figlio Leone. E il desidero del rapper potrebbe già avverarsi domani, quando, se gli ultimi accertamenti daranno gli esiti sperati, potrebbe essere dimesso dall'ospedale San Raffaele. Fedez è stato operato la settimana scorsa per un tumore endocrino al pancreas.