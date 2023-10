Fedez: «Con la malattia ho capito il valore del tempo e l’importanza della salute mentale»

«La malattia mi ha fatto capire l'importanza del tempo. E di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. E poi mi ha fatto capire tantissimo l'importanza della salute mentale e di quanto questo tema non sia circoscritto ad un piccolo circolino elitario, ma sia davvero un'emergenza concreta». Così Fedez a Che tempo che fa.

Il rapporto con Vialli

«Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas, l'unica intervista che trovai riguardo questo tema è stata quella di Gianluca Vialli.

L'impegno per la salute mentale

Il cantante spiega come ci siano pochi psicologi in Italia. Poi l'appello: "Chiedo al governo di non tagliare i fondi per il bonus psicologo".

Sanremo

"No quest'anno non sarò a Sanremo, state tranquilli". Lo ha detto Fedez a Che tempo che fa.

La testimonianza

«Molte persone mi hanno accusato di essere un pornografo del dolore. Io non sono di questo avviso, poi ognuno ha la sua sensibilità. Io sono convinto che, nel momento in cui ho vissuto una problematica, per me riprendermi era una forma di distrazione. Ma poi soprattutto quel tipo di testimonianza, per chi sta affrontando qualcosa di simile, può essere qualcosa che ti svaga, con cui immedesimarsi, qualcosa che può essere d'aiuto, seppur minimo». Lo ha detto Fedez a Che tempo che fa.

Fedez stasera a Che Tempo Che Fa: «Se balbetto, non preoccupatevi. Parlerò di cose mai dette». Come sta? L'operazione, la malattia e la vita privata