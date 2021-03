Sanremo 2021, spopola il braccialetto antistress di Fedez. Gli esperti: «Efficacia? Non ci sono evidenze»

Un braccialetto anti stress per ridurre l'ansia e il nervosismo. Impazza sui social da alcune ore l'outfit del rapper Fedez che - oltre all'eleganza impeccabile - avrebbe anche degli effetti benefici sulla salute del cantante. Secondo alcuni, infatti, il braccialetto che Fedez porta al polso stimolerebbe l'effetto placebo; cioè «un effetto biologico molto conosciuto e che è utile stimolare» ha spiegato all'Adnkronos Salute lo specialista, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e salute mentale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano Claudio Mencacci, sottolineando che «l'effetto placebo può raggiungere percentuali anche molto importanti: fino al 50%». L'effetto placebo, ricorda Mencacci, fa leva sul fatto che «il nostro organismo e il nostro cervello sono in grado di sviluppare sia il sistema immunitario sia il rilascio di sostanze» benefiche.

L'effetto placebo

Mencacci, past president della Società italiana di psichiatria (Sip) e co-presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia (Sinpf), sostiene che il rilascio di alcune molecole «aiuta sia nei confronti di una malattia sia per reagire a situazioni dolorose». Inoltre, molto dipende «da come viene proposto, da chi lo propone e dalle modalità utilizzate», aggiunge lo psichiatra. Elementi che possono fare la differenza tra un effetto placebo positivo e un «effetto cosiddetto nocebo, assolutamente negativo», conclude Mencacci.

Un tema, quello dei farmaci, che non manca a Sanremo 2021: dalla Trifluoperazina Monstery Band che suona a fianco di Max Gazzè nella sua Il farmacista, all'Arnica montana che dà il titolo alla canzone del cantautore Gio Evan, fino al «sesso ibuprofene» cantato da Aiello nel brano Ora.

Le evidenze scientifiche

Nonostante alcuni possibili effetti positivi, tuttavia, sembra che non ci siano evidenze scientifiche sul fenomeno: «non fa male», sottolinea in una nota Massimo Di Giannantonio, presidente della Sip. Anche se «non c'è evidenza scientifica della sua efficacia». Se un'azione c'è, affermano gli esperti, si tratta di «un effetto placebo e di suggestione». Infatti «il braccialetto elettronico con le sue vibrazioni, come anche quello in rame contribuirebbero a depolarizzare le cariche elettriche in eccesso legate allo stress, diminuendo così l'ansia. Ma non c'è alcuna evidenza scientifica dell'efficacia d'azione», precisa lo psichiatra.

Comunque «il potere di suggestione e l'effetto placebo sono elementi tutto sommato importanti per la salute mentale - aggiunge Di Giannantonio - Ma resta fondamentale rivolgersi allo specialista, soprattutto nell'attuale e perdurante condizione di ansia e stress dovuta all'isolamento per la pandemia» da Covid, «per evitare scorciatoie "fai da te" che potrebbero rivelarsi pericolose - avverte il numero uno della società scientifica - soprattutto in chi rischia di sviluppare disturbi cronici», così il presidente della Sip.

