Federico Fashion Style positivo al Covid, contagiate anche la compagna Letizia e la figlia

La compagna di Federico Fashion Style, Letizia, e la figlia positive al Covid. Nei giorni scorsi, la compagna del famoso parrucchiere aveva detto di non sentirsi molto bene. Il risultato del tampone era quasi scontato visto che anche l'hair stylist è risultato positivo al test.

Federico Fashion Style positivo al Covid: «Dalla Sardegna mi sono imbarcato con la febbre». Poi è stato al salone di Anzio

«Sia io che Sophie siamo risultate positive». Attraverso una storia su Instagram Letizia, la compagna di Federico Fashion Style, ha comunicato di essere positiva al Covid insieme alla figlia la piccola Sophie Maelle. Fortunatamente, stando a quanto racconta la madre, la bimba sembra essere asintomatica. Il primo ad essere risultato positivo è stato l'hair stylist dei vip e di conseguenza anche la sua famiglia si è sottoposta ai controlli dopo essere stati invacanza in Sardegna.

«I risultati - spiega Letizia - ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino. Per chi ha da sparlare o da ridire non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato».

Ultimo aggiornamento: 30 Agosto, 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA