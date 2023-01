Federico Fashion Style, coming out (domani) a Verissimo? «Ha ammesso di essere gay per soldi»: l'ultima indiscrezione

Lo aveva annunciato che presto sarebbe arrivata la verità. E pare proprio, stando alle indiscrezioni, che Federico Fashion Style si sia tolto la "maschera". E lo ha fatto nel salotto di Verissimo. Nella puntata del talk di Silvia Toffanin che andrà in onda domani, dalle 16 in poi su Canale 5. Il cerchio si sarebbe chiuso e una volta per tutte Federico Lauri avrebbe messo a tacere i pettegolezzi (confermandoli): l'hairstylist avrebbe confessato di essere gay.

Federico Fashion Style, coming out a Verissimo?

Federico Fashion Style, coming out a Verissimo? A riportare la notizia in anteprima (né confermata né smentita da altri) è Alessandro Rosica, l'esperto di gossip meglio conosciuto come Investigatore Social.

L'intervista di domani

Sicuramente domani, sabato 21 gennaio, Federico dalla Toffanin aprirà il Vaso di Pandora della sua vita: dall'amore per la figlia al dolore per la separazione dalla compagna Letizia Porcu. Una vita la sua sotto i riflettori. La separazione con la sua compagna storica, e madre di sua figlia, Letizia Porcu, ha fatto molto parlare: Federico è dimagrito e non è stato bene, ha parlato dei problemi con Letizia e la lontananza dalla piccola Sophie Maelle per lui è stata fonte di grande dolore. Le sue storie Instagram parlano sempre della piccola e dell'amore smisurato che l'hairstylist prova per la figlia.

Le indiscrezioni

Secondo quanto riporta Alessandro Rosica, non soltanto Federico Fashion Style ammetterà di essere gay, facendo coming out, ma parlerà anche della sua ex, confermando però di averla amata per davvero quando ancora stavano insieme

In base alle indiscrezioni di Rosica (che però non crede a Federico Lauri) il parrucchiere «ha sempre voluto tutelare sua figlia e ci tiene a precisare di aver sempre riferito tutto a Letizia anni fa». Secondo questa ricostruzione quindi Federico dichiarerà che Letizia era a conoscenza della sua vita parallela, e che lui ha scoperto il suo orientamento sessuale da poco.

Non solo, Rosica oltre a svelare questa presunte dichiarazioni di Lauri aggiunge anche che il parrucchiere delle vip avrebbe scelto di dirlo in tv per «prendere fior di quattrini e far coming out davanti tutta Italia».

Nel frattempo Letizia Porcu, ex di Federico Fashion Style, si è già consolata tra le braccia del noto produttore musicale Vincent Arena.