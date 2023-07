Federica Sciarelli lascia Chi l'ha visto? «Quando farò il 5% mi daranno un calcio. Sono di sinistra ma nessuno mi ha mai messo in discussione»

Federica Sciarelli abbandona Chi l'ha visto? La conduttrice dello storico programma di Rai Tre non sembra pensarci minimamente. Intervistata dal magazine Oggi, la giornalista ha mostrato tutta la sua praticità rispondendo in modo diretto e sincero alle voci che la volevano via dal programma che conduce da oltre 10 anni.

Il lavoro

Dopo l'addio di Fazio, dell'Annunziata e della Berlinguer a Rai 3 la Sciarelli si conferma per la prossima stagione. «Chi l’ha visto per me è casa. E poi i direttori di rete, tutti, quando vedono i nostri risultati mi dicono: ‘Sciarelli, non è che può restare un altro anno?’», chiarisce la giornalista. In modo molto pratico sottolinea proprio il tema degli ascolti: «Quando farò il 5% mi daranno un calcio», conclude consapevole che oltre al nome del conduttore devono esserci risultati. In tanti anni, racconta, che le è anche stato chiesto di dirigere Rai Tre: «Ma ho risposto di no. A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei».

Sui colleghi

La Sciarelli ammette tuttavia di aver pensato lei stessa ad abbandonare il programma, che non è facile da condurre, a causa delle continue storie difficili da affrontare emotivamente, nelle quali si rimane sempre un minimo coinvolti.

Alla fine però la sua voglia di rimanere ha avuto la meglio. Sulla questione Fazio e Annunziata spiega: «A me, che pure sono di sinistra, nessuno mi ha mai messo in discussione. Però ho visto andare via con grande dispiacere alcuni dei miei compagni di viaggio di sempre, Fabio Fazio, Lucia Annunziata. È una perdita grande, anche per la rete». Sulle pressioni dall'alto aggiunge: «Arrivano sempre, sono i giornalisti che non devono farsi condizionare». E se l’attaccano? «A me, se mi attaccano, mi invitano a nozze».